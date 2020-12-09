В Кельбаджаре организован райотдел полиции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с указом Президента Ильхама Алиева "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана" осуществляются соответствующие мер, сообщает в среду Trend.

В освобожденном Кельбаджаре уже готово новое здание отдела полиции.

Напомним, что в освобожденном от оккупации 25 ноября Кельбаджарском районе объявлен комендантский режим и и приказом министра внутренних дел назначен начальник РОП, а полковник-лейтенант полиции Ахверди Акперов назначен комендантом района.

(Автор: Джейхун Акперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)