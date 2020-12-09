Немецкий телеканал ZDF показал сюжет об освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - Немецкий телеканал ZDF показал сюжет об освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана, сообщает Trend.
«Нагорно-карабахский конфликт продолжался несколько десятилетий. Азербайджан в ходе 44-дневной войны освободил свои территории, оккупированные Арменией в начале 1990-х», - говорится в видеоматериале.
Лента новостей
Ряду военнослужащих ВС Азербайджана присвоено звание "Национальный герой Азербайджана" - Распоряжение
В Азербайджане разработаны добавки для транспортировки высокопарафинистой нефти на большие расстояния
Деятельность Фонда "YAŞAT" покажет единство азербайджанцев всего мира – член Попечительского совета, рекордсмен мира, ветеран Карабахской войны Ильхам Закиев
Немецкий телеканал ZDF показал сюжет об освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Если какая-либо страна хочет признать Нагорный Карабах, то пусть они предпримут определенные шаги внутри своей страны
Президент Ильхам Алиев: Первые договора по реконструкции на освобожденных территориях были подписаны с турецкими компаниями
Президент Ильхам Алиев: На освобожденных от оккупации территориях мы будет работать с компаниями из дружественных нам стран
Началось изучение вопроса запрета ввоза в Россию томатов и яблок из Азербайджана - Агентство продовольственной безопасности
Забит Самедов в образе Гянджа бека в самом популярном турецком сериале "Kuruluş Osman" (ВИДЕО, ФОТО)
Фонд "YAŞAT" - прекрасная инициатива, служащая единству и солидарности нашего народа - председатель комитета Милли Меджлиса
Лица AccessBank: Надежда Гусейнова, Глава Централизованного Бэк Офиса: «Мы стоим за банк горой» (ФОТО)
Развитие сотрудничества между отдельными предприятиями и деловыми организациями Туркменистана и Латвии является приоритетной задачей – МИД Латвии
Это непередаваемые чувства - быть одним из первых азербайджанских исполнителей, чей голос прозвучал в Шуше по прошествии 28 лет оккупации… - Джахангир Гурбанов (ВИДЕО)
Иран готов участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - президент Ирана Хасан Рухани
WTL отмечает возможность Туркменистана получить финансовые выгоды от экспорта попутного нефтяного газа
Привлечение итальянских компаний к восстановительным работам в Карабахе внесет вклад в развитие сотрудничества двух стран
Российские стройматериалы могут стать драйвером роста экспорта неэнергетических товаров в Азербайджан
Инвестиции в освобождённые от оккупации земли придадут импульс экономическому росту Азербайджана - глава ЦБА
Госкомитет Азербайджана заключил контракт на приобретение единой системы информационного обеспечения
Доблестная армия Азербайджана освободила свои территории во главе с Президентом Ильхамом Алиевым - Реджеп Тайип Эрдоган
В Азербайджане в связи с ужесточенным режимом карантина откладывается рассмотрение ряда судебных дел
Генсеку ООН направлен отчет об использовании Арменией иностранных наемников против Азербайджана во второй Карабахской войне
За октябрь врачам и немедицинскому персоналу, борющимся с COVID-19 в Азербайджане, выплачены 13,5 млн манатов
Христианские и исламские памятники, разрушенные в Карабахе в результате армянской агрессии, будут восстановлены - Хикмет Гаджиев
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии (ФОТО/ВИДЕО)
Нарушители карантина будут привлекаться к административной и уголовной ответственности - Генпрокуратура Азербайджана (ВИДЕО)