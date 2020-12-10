Я с радостью сказал всем своим друзьям, что мой отец - Национальный герой Азербайджана - сын Ильгара Мирзоева

БАКУ /Trend/ - Я горжусь отцом, горжусь тем, что гибель моего отца и всех наших шехидов отмщена, что азербайджанская армия вернула наши земли.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал Эльвин Мирзоев - сын полковника Ильгара Мирзоева, которому посмертно было присвоено звание Национального героя Азербайджана.

Эльвин Мирзоев выразил признательность Верховному главнокомандующему Вооруженными силами, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за присвоение его отцу этого звания: "Я горжусь нашим Верховным главнокомандующим. Под руководством Верховного главнокомандующего мы вернули наши земли. Я с радостью сказал всем своим друзьям, что мой отец - Национальный герой, моей радости нет предела".

Напомним, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанным 9 декабря 2020 года, за особые заслуги в восстановлении территориальной целостности Азербайджанской Республики и отвагу, проявленную при выполнении боевых заданий, присвоено звание «Национальный герой Азербайджана» следующим военнослужащим Вооруженных сил Азербайджанской Республики:

Гашимову Поладу Исраил оглу – генерал-майору (посмертно)

Мирзоеву Ильгару Анзор оглу – полковнику (посмертно)

Гусейнову Ибаду Мовсум оглу – старшему сержанту в запасе.

(Текст: Кямаля Сеидова)