Я с радостью сказал всем своим друзьям, что мой отец - Национальный герой Азербайджана - сын Ильгара Мирзоева
БАКУ /Trend/ - Я горжусь отцом, горжусь тем, что гибель моего отца и всех наших шехидов отмщена, что азербайджанская армия вернула наши земли.
Как передает в четверг Trend, об этом сказал Эльвин Мирзоев - сын полковника Ильгара Мирзоева, которому посмертно было присвоено звание Национального героя Азербайджана.
Эльвин Мирзоев выразил признательность Верховному главнокомандующему Вооруженными силами, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за присвоение его отцу этого звания: "Я горжусь нашим Верховным главнокомандующим. Под руководством Верховного главнокомандующего мы вернули наши земли. Я с радостью сказал всем своим друзьям, что мой отец - Национальный герой, моей радости нет предела".
Напомним, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанным 9 декабря 2020 года, за особые заслуги в восстановлении территориальной целостности Азербайджанской Республики и отвагу, проявленную при выполнении боевых заданий, присвоено звание «Национальный герой Азербайджана» следующим военнослужащим Вооруженных сил Азербайджанской Республики:
Гашимову Поладу Исраил оглу – генерал-майору (посмертно)
Мирзоеву Ильгару Анзор оглу – полковнику (посмертно)
Гусейнову Ибаду Мовсум оглу – старшему сержанту в запасе.
(Текст: Кямаля Сеидова)