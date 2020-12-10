Армянское общество: расплата за молчание

Не хотелось бы усугублять морально-психологическое состояние армянского народа после 44-х дневной войны – пусть сами выносят вердикт себе и своему будущему. Однако воспоминания вновь и вновь переносят нас на тридцать лет назад, заставляя задавать и им, и себе болезненные вопросы.

Несмотря на то, что в армянском обществе есть немало людей, кому не отшибло память, и которые помнят всю РЕАЛЬНУЮ подноготную Нагорно-Карабахского конфликта, доказать сегодня, что Пашинян меньше всего несет ответственность за результаты 44-х дневной войны, не представляется возможным.

Обвинения в адрес пашиняновской власти, словно снежный ком, катящийся с горы, превратились в огромную глыбу, которую уже не остановить, хотя сценарий жить в Карабахе без азербайджанского присутствия писали другие авторы.

Тер-Петросян (почему его часто обходят?), Аркадий Карапетян, Кочарян, Саргсян внесли свой неоценимый и кровавый вклад в смерть тысяч молодых армян, которые должны были жить и воспитывать своих детей на благо и процветание своей страны.

Но пусть армяне сами определяют степень вины своих лидеров, судят их действия и выносят приговоры. Я о другом.

Хочу, к слову, напомнить, что никто из жалующихся сегодня на свою судьбу жителей бывшей НКАО (Нагорно-Карабахской Автономной Области) не воспротивился в свое время этническим чисткам азербайджанцев.

Ни один из представителей так называемого «народа Нагорного Карабаха», не сказал: «что вы творите? …Ведь это и их дом, не трогайте их, они тоже жили здесь с тех пор, как мы себя помним».

Помимо своих преступных лидеров, должен ли простой армянский народ также нести долю ответственности за свое молчание, а вернее, молчаливое одобрение убийств и депортации азербайджанцев?

Сегодня большинство из них сокрушается: «как так? ...отдали «Арцах», что теперь делать?»

А я скажу, что делать. Армяне все еще не осознали, что их самая большая потеря – это уважение азербайджанского народа. Без покаяния не будет им покоя ни в Карабахе, ни где бы то ни было еще.

Если они хотят вновь завоевать это уважение, им необходимо не успокоительное принимать по поводу «потери Арцаха», а, взяв в руки скальпель, очистить свое общество от комплекса превосходства и метастазов ненависти.

Глядишь, и через пять лет прямо рядом с родником «Иса булаг», что под Шушой, будет опять сидеть старик-азербайджанец с таром, и старик-армянин с кеманчой, как это было в далеком 1974 году (я это видел и слушал), и исполнять старинные мугамы, которые так близки сердцу каждого карабахца.

Азер Ахмедбейли