Швеция будет продолжать поддерживать усилия по достижению устойчивого мира в Нагорном Карабахе – МИД

БАКУ/Trend/ - В качестве председателя ОБСЕ, Швеция будет продолжать поддерживать усилия по достижению устойчивого мира в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Trend, об этом сказала ТАСС Министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Главным приоритетом шведского председательства в ОБСЕ станет защита системы европейской безопасности, то есть тех принципов и обязательств, о которых мы внутри ОБСЕ сообща договорились. Мы будем работать над мирными и устойчивыми решениями затяжных конфликтов в регионе ОБСЕ. В качестве председателя ОБСЕ мы будем еще и как сопредседатель Минской группы продолжать поддерживать усилия по достижению устойчивого мира в конфликте в Нагорном Карабахе после серьезных боевых действий этой осенью», - сказала она.

Отметим, что в 2021 году Швеция станет председателем в ОБСЕ.