Решение карабахского конфликта - важный этап в исторической трансформации региона - американский эксперт
БАКУ /Trend/ - Решение карабахского конфликта является важным этапом в исторической трансформации региона.
Как сообщает Trend, об этом сказал старший научный сотрудник Института Хадсона в США доктор Майкл Доран во время онлайн-мероприятия на тему «Карабахский конфликт и последствия для регионального баланса сил».
«Азербайджан имеет невероятное влияние. Я был в Азербайджане в конце войны, куда приехал через Турцию и видел, как турецкие новостные агентства показывали победу Азербайджана как свою, что не являлось влиянием правительства на людей, а наоборот, влиянием народа на государство», - сказал Доран.
Также Доран отметил важность "Южного газового коридора", подчеркивая, что он является единственным коридором, с помощью которого будут осуществляться прямые поставки газа из Азии в Европу.
«Этот коридор имеет историческое значение», - отметил он.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)
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