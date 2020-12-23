Решение карабахского конфликта - важный этап в исторической трансформации региона - американский эксперт

БАКУ /Trend/ - Решение карабахского конфликта является важным этапом в исторической трансформации региона.

Как сообщает Trend, об этом сказал старший научный сотрудник Института Хадсона в США доктор Майкл Доран во время онлайн-мероприятия на тему «Карабахский конфликт и последствия для регионального баланса сил».

«Азербайджан имеет невероятное влияние. Я был в Азербайджане в конце войны, куда приехал через Турцию и видел, как турецкие новостные агентства показывали победу Азербайджана как свою, что не являлось влиянием правительства на людей, а наоборот, влиянием народа на государство», - сказал Доран.

Также Доран отметил важность "Южного газового коридора", подчеркивая, что он является единственным коридором, с помощью которого будут осуществляться прямые поставки газа из Азии в Европу.

«Этот коридор имеет историческое значение», - отметил он.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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