Азербайджан смог восстановить свою территориальную целостность - Турал Гянджалиев
БАКУ /Trend/ - После многолетней армянской оккупации Азербайджан смог восстановить свою территориальную целостность.
Как сообщает Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент), глава Общественного объединения азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев в ходе 20-го зимнего заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Он отметил, что Азербайджан думает о мирном сосуществовании и экономическом сотрудничестве с Арменией.
Гянджалиев сообщил, что Азербайджан вступил в постконфликтную стадию, а также на этап реконструкции и реабилитации. В частности, государство уже приняло определенные меры для устранения последствий, вызванных многолетней оккупацией.
До оккупации регион был очень развит, и сегодня после освобождения Азербайджан намерен вложить миллиарды долларов в его развитие и восстановление.
По его словам, Азербайджан готов реинтегрировать граждан армянского происхождения, проживающих на затронутых конфликтом территориях, в свое политическое и социально-экономическое пространство, гарантируя им те же права, что и азербайджанцам.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)
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