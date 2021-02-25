Азербайджан смог восстановить свою территориальную целостность - Турал Гянджалиев

БАКУ /Trend/ - После многолетней армянской оккупации Азербайджан смог восстановить свою территориальную целостность.

Как сообщает Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент), глава Общественного объединения азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев в ходе 20-го зимнего заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Он отметил, что Азербайджан думает о мирном сосуществовании и экономическом сотрудничестве с Арменией.

Гянджалиев сообщил, что Азербайджан вступил в постконфликтную стадию, а также на этап реконструкции и реабилитации. В частности, государство уже приняло определенные меры для устранения последствий, вызванных многолетней оккупацией.

До оккупации регион был очень развит, и сегодня после освобождения Азербайджан намерен вложить миллиарды долларов в его развитие и восстановление.

По его словам, Азербайджан готов реинтегрировать граждан армянского происхождения, проживающих на затронутых конфликтом территориях, в свое политическое и социально-экономическое пространство, гарантируя им те же права, что и азербайджанцам.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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