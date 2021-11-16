Президенты России и Ирана обсудили ситуацию в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин и лидер Ирана Эбрахим Раиси в телефонном разговоре обсудили обстановку в Афганистане и подчеркнули готовность содействовать установлению в этой стране мира и стабильности. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"При обмене мнениями об обстановке в Афганистане подчеркнута готовность содействовать установлению в этой стране мира и стабильности", - говорится в сообщении.

Путин также сообщил о планирующейся поставке российской гуманитарной помощи в Кабул.

Также Путин рассказал Раиси о мерах РФ по обеспечению режима прекращения огня в Карабахе. "Затрагивалась также ситуация вокруг Карабаха. Владимир Путин проинформировал о принимаемых российской стороной мерах по обеспечению режима прекращения огня, разблокированию хозяйственных и транспортных связей, налаживанию мирной жизни в регионе", - говорится в сообщении.

Путин в разговоре с Раиси выразил надежду, что намеченные на конец ноября в Вене переговоры по СВПД пройдут в конструктивном ключе.

Также Путин и президент Ирана настроены на дальнейшую координацию по Сирии. "Отмечено, что во многом благодаря слаженным российско-иранским усилиям удалось сохранить государственность Сирии, ликвидировать крупный очаг международного терроризма", - передала пресс-служба президента РФ содержание беседы. "С обеих сторон выражен настрой на дальнейшую координацию по сирийскому урегулированию, в том числе в рамках Астанинского формата", - подчеркнули в Кремле.