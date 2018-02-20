Азербайджан - важный партнер Литвы - посол (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда был и будет оставаться важным партнером Литвы. Об этом сказал во вторник посол Литвы в Азербайджане Валдас Ластаускас на приеме по случаю 100-летия восстановления государственной независимости Литвы.

По его словам, страны успешно сотрудничают во многих сферах, в том числе в области политики, экономики и культуры. Развитию отношений способствуют взаимные визиты и встречи на разных уровнях.

Вице-спикер Милли Меджлиса Азербайджана Бахар Мурадова сказала, что обе страны являются дружественными и партнерскими и имеют хорошие перспективы для расширения связей. Наглядным свидетельством этому является увеличившийся товарооборота с 17,3 миллиона долларов в 2016 году до 26 миллионов долларов к концу 2017 года. Таким образом, самый больший товарооборот с прибалтийскими странами Азербайджан имеет с Литвой, сказала Мурадова.

Вице-спикер считает, что свой весомый вклад в дело развития азербайджано-литовских отношений вносят как взаимные визиты на высшем уровне, так и плодотворная работа на межпарламентском уровне.

(Автор: Эльчин Гусейнов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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