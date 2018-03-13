Нильза Сена назначена cпецкоординатором миссии ПА ОБСЕ на президентских выборах в Азербайджане

13 марта 2018 00:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нильза Сена назначена cпециальным координатором краткосрочной миссии ПА ОБСЕ в связи с президентскими выборами в Азербайджане. Об этом говорится в сообщении, распространенном на сайте ОБСЕ.

Португальский парламентарий Сена является председателем Комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде.

«Для меня большая честь служить ОБСЕ в качестве специального координатора на предстоящих президентских выборах», - сказала Сена.

Нильза Сена вместе с президентом ПА ОБСЕ Георгием Церетели находится с визитом в Азербайджане. Сегодня она продолжит встречи с лицами, вовлеченными в президентские выборы в Азербайджане, другие же члены делегации ПА примут участие в конференции «Роль парламентариев в укреплении экономического сотрудничества и культурных связей вдоль Шелкового пути».

Отметим, что 11 апреля 2018 года в Азербайджане будут проведены президентские выборы.

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