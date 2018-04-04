Президент Ильхам Алиев: Азербайджан планирует предпринять дополнительные шаги по упрощению визового режима (версия 2)

4 апреля 2018 18:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с государственным министром ОАЭ по иностранным делам Анваром Гаргашем.

Государственный министр Анвар Гаргаш передал главе государства приветствия Президента ОАЭ шейха Халифы бин Зайеда Аль Нахъяна.

Коснувшись значимости конференции министров Движения неприсоединения, проводимой в Баку, Анвар Гаргаш с удовлетворением вспомнил проведенную ранее встречу с главой государства.

Говоря о связях между странами, государственный министр ОАЭ по иностранным делам высоко оценил упрощение визового режима для туристов в Азербайджане, подчеркнул, что это внесло большой вклад в дело приезда в Азербайджан значительного числа туристов из его страны.

Глава государства отметил важность участия государственного министра ОАЭ по иностранным делам Анвара Гаргаша в конференции министров Движения неприсоединения, проводимой в Баку. Президент Ильхам Алиев отметил успешное развитие двусторонних связей между странами, с удовлетворением подчеркнул рост из года в год числа туристов, приезжающих из ОАЭ в Азербайджан.

Затронув работу, проводимую в сфере развития туризма в Азербайджане, глава государства сказал, что планируется предпринять дополнительные шаги по еще большему упрощению визового режима, и отметил важность поездок приезжающих из ОАЭ туристов не только в Баку, но и в регионы.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с развитием сотрудничества стран в различных сферах.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия шейха Халифы бин Зайеда Аль Нахъяна, попросил передать свои приветствия Президенту ОАЭ.

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Azernews Newspaper
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