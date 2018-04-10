В Азербайджане нет никаких препятствий для проведения прозрачных президентских выборов - ЦИК

10 апреля 2018 18:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Прозрачность – самый главный фактор на выборах. Считаю, что на избирательных участках с точки зрения гласности будет достаточно наблюдателей.

Об этом во вторник на пресс-конференции сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Панахов сказал, что ЦИК создала на участках благоприятные условия для наблюдения за избирательным процессом.

«Все избирательные округа и участки расположены в зданиях с современными и хорошими условиями. Мы постарались создать такие условия, чтобы для выполнения наблюдателями своих функций не было никаких препятствий», - сказал председатель ЦИК.

Панахов отметил, что была проведена работа со структурами, ответственными за проведение выборов.

«Например, люди, находящиеся в исправительных учреждениях, также будут голосовать. Для этого вместе с Пенитенциарной службой министерства юстиции было проведено совместное мероприятие, также были проведены мероприятия совместно с министерством здравоохранения и другими структурами. Безопасность в день выборов – один из важных вопросов, и органы полиции ответственны за обеспечение безопасности. Поэтому Центральная избирательная комиссия провела совместное мероприятие с министерством внутренних дел», - сказал Панахов.

По его словам, для членов низовых избирательных комиссий, IT-специалистов были организованы семинары, были подготовлены памятки и розданы наблюдателям и представителям СМИ.

Были предприняты необходимые шаги, чтобы могли проголосовать инвалиды, сказал Панахов.

«Считаю, что в Азербайджане нет никаких препятствий для проведения прозрачных президентских выборов», - сказал председатель ЦИК.

Панахов отметил интерес зарубежных медиа к выборам.

«За президентскими выборами будут наблюдать 118 представителей 51 зарубежного СМИ», - добавил Панахов.

Напомним, что завтра, 11 апреля, в Азербайджане пройдут президентские выборы.

Сегодня в Азербайджане объявлен «день тишины» перед выборами.

Отметим, что на президентских выборах в Азербайджане зарегистрированы восемь кандидатов.

В день голосования в республике будут функционировать 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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