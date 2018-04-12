БАКУ /Trend/ - На имя Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах, прошедших в Азербайджане 11 апреля.

Президент Международной группы компаний "Арети" Игорь Макаров поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Многоуважаемый Ильхам Гейдарович. Разрешите передать от имени руководства и коллектива Международной группы компаний "Арети" мои искренние поздравления по случаю избрания на пост Президента.

Вновь проявленное к вам большое доверие абсолютным большинством избирателей, в первую очередь, подтвержает, что граждане Азербайджана верят в успехи мероприятий, осуществляемых на высоком уровне Вашим мудрым руководством. Они связывают надежды на улучшение своей жизни с именем такого мудрого, дальновидного политического и государственного деятеля как Вы, обладающего безоговорочным авторитетом как народине, так и за ее пределами. Мы уверены, что вы с большим воодушевлением продолжите уверенное продвижение в направлении всестороннего социально-экономического развития Азербайджана и укрепления его позиций на международной арене. Желаем вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, счастья, процветания, успех в вашей созидательной деятельности во имя сегодняшнего дня и будущего", - говорится в поздравлении.

XXX

Генсекретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов также поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От имени Генерального секретариата ТЮРКСОЙ, Постоянного Совета министров культуры тюркоязычных стран и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство с успешным завершением состоявшихся 11 апреля выборов и переизбранием Вас Президентом Азербайджанской Республики.

Хочу выразить глубокую веру в то, что богатый опыт и мудрая политика Вашего превосходительства внесут большой вклад в прогресс Азербайджана и благосостояние народа и на новом этапе, плодотворное сотрудничество и культурные связи между ТЮРКСОЙ и Азербайджанской Республикой будут расширяться и развиваться.

Можете быть уверены в том, что международная организация ТЮРКСОЙ, 25-летие которой мы в этом году отмечаем, и впредь всегда будет рядом с Азербайджаном во всех делах по развитию дружеских и братских связей между странами-членами и пропаганде общетюркской культуры в мире.

Еще раз поздравляю Ваше превосходительство, оказывающее высокое внимание и всяческую поддержку ТЮРКСОЙ, и весь народ Азербайджана, желаю крепкого здоровья, мира и спокойствия",- говорится в поздравлении.

XXX

Губернатора Астраханской области Российской Федерации Александра Жилкин поздравил Президента Ильхама Алиева:

"

Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои самые искренние поздравления по случаю Вашей убедительной победы на состоявшихся выборах Президента Азербайджанской Республики.

Ваше избрание в полной мере подтверждает исключительный авторитет, которым Вы пользуетесь у народа Азербайджана. Высокая активность, проявленная гражданами Азербайджанской Республики в ходе выборов, является неоспоримым свидетельством общей сплоченности и приверженности демократическим принципам развития государства.

Уверен, что Ваши выдающиеся лидерские качества будут неизменно способствовать политической стабильности и экономическому развитию Азербайджанской Республики.

Искренне надеюсь на продолжение конструктивного диалога и активной совместной работы по дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества между Астраханской областью и Азербайджаном.

От всей души желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо Азербайджана",-говорится в поздравлении.

XXX

Генеральный директор ООО "SOCAR Energy Georgia" Юрий Чахунашвили также поздравил Президента Ильхама Алиева.

"Дорогой Ильхам Гейдарович. Примите мои самые искренние поздравления по случаю Вашего избрания на высокий пост Президента Азербайджанской Республики. Народ Азербайджана 11 апреля этого года своим волеизъявлением продемонстрировал всему миру широкую и несомненную поддержку Вашей созидательной политики, направленной на процветание страны, неуклонный рост ее авторитета на международной арене и благополучие ее народа. Успехи, достигнутые на этом пути, неразрывно связаны с Вашим именем. Пользуясь этой возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в Вашей государственной деятельности на благо народа Азербайджана. Всесторонняя поддержка народа Азербайджана, Ваших коллег в каждодневно осуществляемой Вами непростой деятельности будет и дальше способствовать поступательному экономическому развитию страны и скорейшему восстановлению ее территориальной целостности. Хотел бы вновь воспользоваться случаем и еще раз заверить Вас, дорогой Ильхам Гейдарович, что мы, Ваши друзья, готовы выполнить любое данное нам поручение. Позвольте еще раз пожелать Вам всего самого доброго и скорейшей реализации Ваших планов и идей", - говорится в поздравлении.

XXX

Президент Международной ассоциации детских фондов, писатель, академик Альберт Лиханов также поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. От имени Международной ассоциации детских фондов примите самые искренние поздравления с убедительной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики. Переизбрание Вас на высокий пост главы государства – знак безграничного доверия народа республики к избранному Вами пути развития страны. Надеемся, что наши давние связи в вопросах защиты детства будут не только продолжены, но и станут более тесными и плодотворными. Желаем Вам успехов в ответственной государственной деятельности. А народу Азербайджана – особенно его детям – мира и процветания", - говорится в поздравлении.

XXX

Предсдеталь Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий

"Дорогой Ильхам Гейдарович. Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на выборах. Их результат показывает, что народ Азербайджана по достоинству ценит Ваш огромный личный вклад в развитие страны, поддерживает предложенную Вами программу дальнейших политических и социально-экономических преобразований, направленных на достижение ощутимых результатов в построении независимого демократического государства. Выражаю согласие с проводимым Вами конструктивным миролюбивым внешнеполитическим курсом. Вы достойно продолжаете традиции и правила управления государством, заложенные общенациональным лидером Азербайджана, Вашим великим отцом Гейдаром Алиевым, много сделавшим для формирования его современных основ, укрепления фундамента традиционной дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с Россией. И нет никакого сомнения в том, что и впредь Вы гордо и с честью будете носить прокладывающее путь вперед знамя Вашего отца, выполнять свой долг в интересах Родины, добиваться новых значительных достижений. Сегодня, пожалуй, как никогда ранее, интересы народов наших стран совпадают стратегически, между нами появляются новые благоприятные возможности для дальнейшего укрепления дружбы и традиционного партнерства. Высоко ценю взаимопонимание и доверие, установившиеся между нами. От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, Вашему дружному семейству и в Вашем лице всему трудолюбивому азербайджанскому народу крепкого здоровья, благополучия, удачи, мира, процветания и всего самого доброго", - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.