Книга Али Гасанова «Политика этнической чистки и геноцида против азербайджанцев» издана в Тбилиси на грузинском языке

БАКУ /Trend/ - Книга помощника Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанова «Политика этнической чистки и геноцида против азербайджанцев» вышла в свет в Тбилиси на грузинском языке.

В книге, изданной уже на 12 языках, проанализирована политика агрессии, геноцида и этнической чистки, целенаправленно осуществляемая на протяжении последних двух столетий армянскими националистами против азербайджанцев. В книге в системной форме отражены такие исторические факты, как переселение и размещение армян на азербайджанских землях, учиненные ими геноциды против азербайджанского народа.

Наряду с этим в книге на основе источников представлен анализ того, как в результате агрессорской политики армянских националистов в ХХ веке азербайджанцы четырежды – в 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 и 1988-1993 годах подверглись политике геноцида и этнической чистки. В ней указывается, что после создания армянскими националистами в конце XIX века – в 1885 году партии «Арменакан» в Марселе, в 1887 году партии «Гнчак» в Женеве, а в 1890 году партии «Дашнакцутюн» в Тбилиси притязания армян, связанные с созданием «великой Армении», вступили в новый этап. Для достижения своей цели они проводили политику этнической чистки, совершая в различные периоды против тюркско-мусульманского населения с помощью своих зарубежных покровителей чудовищные террористические акты и геноцид.

В монографии на основе научных источников исследуются факты убийства десятков тысяч азербайджанцев в ходе учиненных армянами в 1918-1920 годах геноцидов в Баку, Губе, Шамахе, а также в Шуше, на территории Иреванской губернии, в Зангезуре, Нахчыване, Шаруре, Ордубаде, Карсе и других регионах.

Наряду с этим на основе научных источников исследуются необоснованные территориальные притязания Армении к Азербайджану начиная со второй половины 80-х годов ХХ века, проводимая ею захватническая политика, в том числе политика этнической чистки и геноцида против азербайджанцев в 1988-1993 годах. В книге также приведена история города Ходжалы, его географическое расположение, хронология оккупации, а это создает представление у всех желающих получить подробную информацию о территории стратегического значения в Нагорном Карабахе, население которого подверглось геноциду.

На основе зарубежных источников широко проанализированы зверства, учиненные вооруженными силами Армении против мирного азербайджанского населения 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы. Этот акт геноцида характеризуется как одно из самых тяжких преступлений против всего человечества. Кроме того, рассмотрены причины, обусловливающие стратегическое значение города Ходжалы, расположенного в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

В труде широко исследуется деятельность по доведению правды о Ходжалинском геноциде до мировой общественности, даче ему политико-правовой оценки, а также вопросы признания на международном уровне Ходжалинской трагедии как акта геноцида. Автор доводит до внимания, что Ходжалинский геноцид стоит в одном ряду с такими ужасными, незабываемыми трагедиями в мировой истории, как Хатынь, Хиросима, Нагасаки, Сонгми, Руанда, Сребреница и Холокост.

Книга имеет важное значение не только с точки зрения изучения и увековечения в памяти кровавых страниц истории Азербайджана, но и доведения в более широком масштабе до мировой общественности правды о проводимой Арменией политике государственного терроризма и ее разоблачения.

В книге указывается, что в настоящее время Фонд Гейдара Алиева успешно продолжает шаги, предпринимаемые по доведению до мировой общественности и по более широкому распространению на международной арене ходжалинских реалий, а также по даче резне объективной политико-правовой оценки. Благодаря деятельности Фонда в этом направлении страны мира более подробно информируются о жестоких убийствах, осуществленных армянскими оккупантами в Ходжалы. Наряду с этим, в книге на различных языках опубликованы документы о признании Ходжалинского геноцида, принятые рядом государств и Организацией исламского сотрудничества, а также принятая Генеральной Ассамблее ООН резолюция номер 260 (III) от 9 декабря 1948 года и вступившая в 1951 году в силу Конвенция «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него».

В труде на различных языках нашли отражение документы и карты различных периодов истории Азербайджана, резолюции, принятые Советом Безопасности ООН об урегулировании конфликта, сведения и фото об оккупированных вооруженными силами Армении территориях Азербайджана.

Книга имеет важное значение с точки зрения более широкого доведения до мировой общественности политики этнической чистки, геноцида и государственного терроризма Армении против азербайджанцев и разоблачения агрессора.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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