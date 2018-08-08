В МИД РФ рассказали об особом правовом статусе Каспия

8 августа 2018 23:34 (UTC+04:00)

Согласно конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которая, как ожидается, будет подписана на саммите лидеров в казахстанском Актау, водоем не будет признан ни озером, ни морем, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, передаёт РИА Новости.

Президенты пяти прибрежных государств встретятся 12 августа в Актау на пятом Каспийском саммите, чтобы подвести итог многолетних переговоров по определению правового статуса Каспийского моря. Как ожидается, основным итоговым документом саммита должна стать конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

По словам Карасина, по конвенции, Каспий не будет ни морем, ни озером. "У Каспийского моря будет особый правовой статус. Это объясняется набором специфических географических, гидрологических и иных характеристик. Оно представляет собой внутриконтинентальный водоем, который не имеет прямой связи с Мировым океаном, и поэтому не может рассматриваться в качестве моря", — заявил замглавы МИД РФ в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, "одновременно в силу своих размеров, состава воды и особенностей дна Каспий не может считаться и озером".

"В этой связи к Каспийскому морю не применимы как положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, так и принципы, используемые в отношении трансграничных озер: на секторы разграничивается только его дно, суверенитет в отношении водной толщи устанавливается на основании других принципов", — заявил дипломат.

Он напомнил, что прикаспийские государства давно нашли пути урегулирования спорных вопросов о размежевании дна Каспия на двусторонней и трехсторонней основе.

"На мой взгляд, те соглашения, которые ранее заключили между собой Россия, Казахстан и Азербайджан, а также Казахстан и Туркменистан, могут послужить примером и при делимитации в южной части моря. Конвенция четко фиксирует цели такого разграничения исключительно для недропользования и обязывает стороны проводить его путем переговоров на основе международного права. Прибрежные государства при завершении делимитации получают полную юрисдикцию над ресурсами своего участка дна. Но правовой статус покрывающих вод отличен", — отметил он.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Кабмин РФ одобрил проекты соглашений об антитерроре и предотвращении инцидентов на Каспии
Россия 7 августа 13:45
МИД РФ сообщил об эффективной работе по подготовке Конвенции по статусу Каспия
Россия 3 августа 16:54
Путин обсудил с Назарбаевым подготовку Каспийского саммита
Россия 23 июля 14:38
Российский депутат: На саммите прикаспийских стран обсудят правовой статус Каспия
Политика 17 июля 17:13
Глава МИД Казахстана огласил дату и место проведения саммита глав прикаспийских стран
Политика 17 июля 12:10
В Казахстане назвали сроки проведения саммита по Каспию
Казахстан 11 июля 17:02
Лента новостей
Бывший комик выдвинулся на пост премьера Словении
Европа 8 августа 23:50
Граждане Македонии поддержат договор о переименовании страны
Европа 8 августа 22:24
Суд в Мексике официально подтвердил победу Обрадора на выборах
Другие страны 8 августа 21:39
Премьер Госсовета Китая призвал реформировать ООН и ВТО
Китай 8 августа 20:55
В Колумбии в день инаугурации президента взорвали полицейских
Другие страны 8 августа 20:47
В Армении задержали брата экс-премьера
Армения 8 августа 20:42
Минобороны опровергло информацию армянских СМИ о взрыве на позициях азербайджанской армии
Нагорно-карабахский конфликт 8 августа 20:21
Мировые цены на нефть снижаются на "торговой войне" США и Китая
Энергетика 8 августа 20:18
Антииранские санкции не коснулись "Южного газового коридора", что говорит о значимости этого проекта - депутат
Политика 8 августа 20:16