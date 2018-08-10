Состоялся совместный рабочий обед спикера парламента Азербайджана и Президента Таджикистана (ФОТО)

10 августа 2018 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состоялся совместный рабочий обед председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтая Асадова и Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, находящегося с официальным визитом в Азербайджане.

В ходе беседы было отмечено, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Таджикистаном находятся на высоком уровне, состоялся обмен мнениями по перспективам развития межпарламентского сотрудничества.

Было подчеркнуто, что визит Президента Таджикистана внесет вклад в дальнейшее укрепление отношений между двумя странами.

Была отмечена важность проведенных плодотворных встреч и подписанных в рамках визита документов.

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