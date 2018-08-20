Подписание конвенции о статусе Каспия является историческим событием - посол России (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Подписание конвенции о статусе Каспийского моря является историческим событием. Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

По его словам, важнейшим фактором является то, что данную конвенцию подписали пять полностью независимых государств, которые в первую очередь учитывают свои собственные интересы. "Важно то, что в подписании конвенции участвовали суверенные государства. Никому не навязывали какие-то рецепты. Страны пошли на подписание, исходя из собственных интересов. Это огромное достижение. Теперь на Каспии установлен международно-правовой режим, который укрепляет связи добрососедства. Это очень важное историческое событие", - сказал Бочарников.

По его мнению, в скором времени эта конвенция, которая имеет общий характер, будет воплощаться в конкретные проекты в результате деятельности рабочей группы высокого уровня, которая создана решением глав государств Каспийского региона.

"Предполагается, что первое заседание рабочей группы высокого уровня пройдет до конца 2018 года в Азербайджане. Я пока не знаю, какие проекты будут выработаны. Возможно, одним из них станет создание системы круизного туризма на Каспийском море. В этом заинтересованы как страны, так и наши люди, которые хотят путешествовать. Это пока идея, но мне бы хотелось, чтобы она реализовалась в достаточно короткие сроки", - сказал Бочарников.

Отметим, что 12 августа на V саммите глав государств прикаспийских стран в казахстанском городе Актау состоялась церемония подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Документ подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент России Владимир Путин, Президент Ирана Хасан Рухани и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Кроме того, руководителями соответствующих структур прикаспийских государств были подписаны другие важные документы, вытекающие из этой Конвенции – Протокол о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью на Каспийском море, Соглашение между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве, Соглашение между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта, Соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море и Протокол о сотрудничестве и взаимодействии пограничных ведомств.

(Автор: Анвар Мамедов)

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