Завтра министр обороны Израиля прибудет в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Завтра делегация во главе с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом прибывает с официальным визитом в Азербайджан, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в среду.

В рамках визита предусмотрены встречи израильской делегации в министерстве обороны и других государственных структурах Азербайджана.

В ходе встреч будут обсуждаться аспекты региональной безопасности, перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в военной, военно-технической сферах и другие вопросы, интересующие стороны.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.