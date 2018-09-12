Завтра министр обороны Израиля прибудет в Азербайджан

12 сентября 2018 11:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра делегация во главе с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом прибывает с официальным визитом в Азербайджан, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в среду.

В рамках визита предусмотрены встречи израильской делегации в министерстве обороны и других государственных структурах Азербайджана.

В ходе встреч будут обсуждаться аспекты региональной безопасности, перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в военной, военно-технической сферах и другие вопросы, интересующие стороны.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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