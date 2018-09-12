Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться в этом месяце в Нью-Йорке - генсек ОБСЕ

12 сентября 2018 16:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Очередная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении может состояться в четвертую неделю сентября в Нью-Йорке.

Об этом в среду сказал журналистам в Баку генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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