Израиль будет участвовать в международной оборонной выставке в Баку

БАКУ /Trend/ - Замминистра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаев встретился с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, находящимся с официальным визитом в Азербайджане, говорится в сообщении министерства, распространенном в субботу.

На встрече обсуждались проекты нынешнего и перспективного сотрудничества в оборонной сфере между двумя странами, было выражено удовлетворение тем, что Израиль будет участвовать в третьей Международной оборонной выставке "ADEX-2018", которая пройдет в этом месяце в Баку, и будет представлен национальным павильоном.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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