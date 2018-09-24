Али Ахмедов: Главная цель аграрной политики в Азербайджане – еще больше улучшить продобеспечение населения

24 сентября 2018 11:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Благодаря успешной аграрной политике, проводимой в Азербайджане, решен вопрос продовольственного обеспечения населения, и цель проводимых сегодня работ - еще больше улучшить продобеспечение. Об этом вице-премьер Али Ахмедов сказал в понедельник на национальном семинаре, посвященном роли устойчивого продовольственного и сельского хозяйства в деле достижения Целей устойчивого развития в Азербайджане.

Он отметил, что азербайджанское правительство придает большое значение продовольственной безопасности.

«То, что люди в отдельных странах страдают от нехватки продовольствия, является важной проблемой. Климатические изменения, экономическая отсталость, войны и конфликты - все это приводит к нехватке продовольствия», - сказал Али Ахмедов.

Он добавил, что Азербайджан удовлетворен сотрудничеством с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. «Считаю, что это сотрудничество внесет свой вклад в совершенствование сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности», - сказал Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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