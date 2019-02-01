Депутаты Азербайджана собираются на пленарное заседание - на повестке 38 вопросов

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится первое пленарное заседание весенней сессии парламента Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

В рамках сегодняшнего заседания будут переформированы дисциплинарная и счетная комиссии парламента, утвержден план законодательных работ весенней сессии, а также избраны заместители председателей двух парламентских комитетов.

Кроме того, депутаты обсудят изменения в Трудовой кодекс, Градостроительный и строительный кодекс, законы "О социальном страховании", "Об адресной государственной социальной помощи", "О социальных пособиях", "О трудовых пенсиях", "О товарных знаках и географических указателях", "О патенте" и др.

Всего на обсуждение вынесены 38 вопросов.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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