Учреждена пенсия Президента Азербайджана для лиц, ухаживающих за инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об учреждении «Пенсии Президента Азербайджана для ухаживающих за лицами с инвалидностью I группы и детьми в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья».

Согласно указу, для лиц, ухаживающих за инвалидами I группы и детьми до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, учреждается ежемесячная президентская пенсия в размере 50 манатов.

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