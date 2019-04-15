Президент Ильхам Алиев отменил указ об утверждении долгосрочной стратегии регулирования нефтяных и газовых доходов

15 апреля 2019 21:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об отмене указа “Об утверждении долгосрочной стратегии регулирования нефтяных и газовых доходов” от 27 сентября 2004 года.

Согласно указу, для обеспечения исполнения пункта 2.1. указа Президента Азербайджана “Об утверждении правила расчета верхнего предела расходов сводного бюджета согласно бюджетному правилу” от 18 декабря 2018 года, отменяется указ Президента “Об утверждении долгосрочной стратегии по регулированию нефтяных и газовых доходов” от 27 сентября 2004 года.

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