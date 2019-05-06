Президент Ильхам Алиев: Возможности Азербайджана и России в железнодорожной сфере создадут хорошие условия для расширения сотрудничества (версия 3)

6 мая 2019 13:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял генерального директора – председателя правления ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Выразив удовлетворение сотрудничеством азербайджанской стороны с "Российскими железными дорогами", глава государства сказал, что визит Олега Белозерова в Азербайджан создает хорошие возможности для проведения плодотворных обсуждений о перспективах связей. Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что возможности Азербайджана и России в железнодорожной сфере в будущем создадут хорошие условия для расширения сотрудничества. Отметив рост транзитных грузов из России через Азербайджан, глава государства выразил уверенность в том, что в этой сфере будут предприняты новые шаги.

Подчеркнув, что осуществляется успешное сотрудничество с "Азербайджанскими железными дорогами", генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров расценил рост в первом квартале этого года объема перевозок на 25 процентов как очень хороший показатель. Отметив, что постоянная поддержка глав двух государств развитию связей в железнодорожной сфере представляет важное значение, гость сказал, что организация транзита и определение новых маршрутов вносят вклад в экономическое развитие двух стран.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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