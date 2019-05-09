Президент Ильхам Алиев: Экономическая и социальная политика Азербайджана согласуются друг с другом (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Экономическая и социальная политика Азербайджана согласуются друг с другом.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с группой сотрудников Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) и волонтерами "Молодежь DOST" на церемонии открытия в Ясамальском районе Баку административного здания Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) и первого центра DOST при министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Дорогие друзья, сегодня очень знаменательный день в жизни нашей страны. Открывается, начинает функционировать первый центр DOST. Сердечно поздравляю вас по этому случаю. В августе прошлого года моим Распоряжением было создано Агентство DOST, и рад, что за короткий срок, менее чем через год, начинает функционировать первый центр. Как вам известно, в Баку, во всех регионах в целом будет создан 31 центр. Здесь есть все условия, все возможности для оказания гражданам услуг на высоком уровне. Здание очень красивое, современное с точки зрения как внешнего вида, так и дизайнового оформления. Это еще раз демонстрирует, что социальная сфера является для нас приоритетной. В каждом центре будет примерно 100-150 рабочих мест, что тоже очень важно. Во всех центрах будут работать группы волонтеров. Таким образом, эти центры создадут прекрасные условия для оказания гражданам услуг высокого уровня. Социальная сфера является для нас приоритетной. Этой сфере уделяется очень большое внимание, реформы, проводимые в данном направлении, уже дают о себе знать", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что создание Агентства DOST является очень важной реформой в этом направлении.

"Уверен, что расширение в предстоящие годы деятельности агентства будет высоко оценено и гражданами. Таким образом, наша политика, связанная с данной сферой, будет осуществляться целенаправленно и в еще более широких масштабах. Социальная сфера имеет большое значение для любой страны. В Азербайджане этой сфере также уделяется большое внимание. Наша политика социально ориентирована. Мы стараемся все дополнительные доходы направлять в социальную сферу, чтобы благосостояние граждан стало еще лучше, чтобы на еще более высоком уровне решались проблемы, связанные с безработицей, и было обеспечено динамичное развитие нашей страны. Конечно, для достижения этого, в первую очередь, должно быть экономическое развитие, и мы серьезно занимаемся данным вопросом. Развитие ненефтяного сектора, предпринимательства – взаимосвязанные вопросы. Считаю, что в Азербайджане дела в этом направлении идет успешно. Наша экономика становится диверсифицированной. Как вам известно, частный сектор составляет в нашем валовом внутреннем продукте примерно 80 процентов. Таким образом, экономический рост, реформы, проводимые в экономической сфере, увеличение бюджетных поступлений, конечно, позволяют уделять большое внимание социальной сфере. Могу сказать, что за четыре месяца нынешнего года налоговые и таможенные органы собрали около 400 миллионов манатов дополнительных средств: 270 миллионов манатов – налоговые органы и чуть более 100 миллионов манатов – таможенные органы. Опять же за счет прозрачности и реформ. Этот дополнительный финансовый ресурс позволяет нам увеличивать пенсии, зарплаты, социальные пособия, и мы делаем это. Как вам известно, недавно был подготовлен и утвержден серьезный социальный пакет, этими возможностями воспользовались около 3 миллионов человек. Работа в данном направлении будет проводиться и впредь, повышение минимальной заработной платы, минимальной пенсии – вопросы, стоящие на повестке дня. Дает результаты развитие занятости, то есть борьба с незаконной занятостью, и таким образом экономическая политика и социальная политика нашей страны согласуются друг с другом. Так это и должно быть. Но если мы полностью реализуем это, то будет обеспечено устойчивое, успешное развитие нашей страны", - подчеркнул глава государства.

Президент Азербайджана добавил, что еще одной важной инициативой в социальной сфере является Программа самозанятости.

"Я очень рад, что граждане проявляют огромный интерес к этой программе. Мы уже несколько лет занимаемся данным вопросом. В последнее время в этой области проводится более активная работа, и рад, что число обращений растет. По моей инициативе мы обсудили данный вопрос с Всемирным банком. Мы и их привлекли к этим делам. Всемирный банк, используя свои финансовые ресурсы, также выделит средства на данную сферу, и таким образом в нынешнем году Программой самозанятости будет охвачено около 10 тысяч граждан. В дальнейшем масштабы этой работы должны расшириться. Это послужит повышению занятости, а также станет большим вкладом в экономику страны. Программа самозанятости имеет огромное значение для развития ненефтяного сектора, сельского хозяйства, сектора обслуживания. Наша политика, можно сказать, находит отражение в центрах DOST – реформы, инновации, борьба с коррупцией и взяточничеством, новые технологии, привлечение молодежи к этой работе, деятельность волонтеров. То есть, эти центры отражают облик современного Азербайджана, и наша страна должна развиваться именно этим путем. Модернизация, обновление, реформы, активное подключение молодежи к этой работе послужат развитию нашей страны. Очень рад, что, можно сказать, все работники здесь – молодые люди, условия, созданные для молодежи, – это инвестиции, вложенные в будущее. Потому что молодежь будет управлять нашей страной в будущем, вносить свой вклад. Молодежь должна быть обладающей знаниями, грамотной, патриотичной и заботливой. Уверен, что вы будете оказывать здесь гражданам услуги высокого уровня. Еще раз сердечно поздравляю вас с этим замечательным событием. Желаю, чтобы в скором времени были созданы очередные центры DOST. Спасибо", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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