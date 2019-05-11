Президент Азербайджана: Многогранная деятельность Фонда Гейдара Алиева популяризирует Азербайджан в мире (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Многогранная деятельность Фонда Гейдара Алиева популяризирует Азербайджан в мире.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на торжественной церемонии, посвященной 96-ой годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 15-летию создания Фонда Гейдара Алиева, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Сегодня мы также отмечаем 15-летие Фонда Гейдара Алиева. Фонд был создан пятнадцать лет назад и за эти годы проделал огромную работу во многих сферах – в области культуры, искусства, образования и в других сферах. Что касается сферы образования, то могу сказать, что начатая по инициативе Фонда программа "Обновляющемуся Азербайджану - новую школу" получила широкий размах в масштабах страны, после чего по линии государства было построено и отремонтировано более 3 тысяч 200 школ. Фонд проводит огромную работу в области здравоохранения. Во многих случаях об этой работе даже не сообщается. То есть, общественности, возможно, даже не известно, какая большая работа проводится, скольким людям оказывается помощь, скольких людей – детей, больных возвратило к нормальной жизни лечение, проведенное по линии Фонда. Многогранная деятельность Фонда популяризирует Азербайджан в мире. Он пользуется большим уважением в мировом масштабе. Фонд проводит огромную работу, направленную на доведение до мира азербайджанских реалий – представление нашей музыки, коврового, мугамного искусства, других жемчужин нашей культуры. Печатаются книги, готовятся диски, проводятся выставки, научно-практические конференции, симпозиумы. Поздравляю сотрудников Фонда с достигнутыми успехами, а также хочу отметить, что Фонд проводит огромную работу и по пропаганде политического наследия великого лидера", - сказал Президент Азербайджана.

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