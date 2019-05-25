Президент Ильхам Алиев поздравил индонезийского коллегу

25 мая 2019 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Индонезия Джоко Видодо.

"Уважаемый господин Президент,

Искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Индонезия.

Убежден, что мы и впредь будем успешно продолжать усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах во благо дружественного народа Индонезии", - говорится в письме.

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