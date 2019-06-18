Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты в ряде госструктур

18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного денежного обеспечения сотрудников со специальными званиями и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Согласно распоряжению, ежемесячное денежное обеспечение сотрудников со специальными званиями Государственного таможенного комитета Азербайджана увеличится в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента в соответствие с настоящим распоряжением; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана; на основании предложений министерства финансов в пятидневный срок представить Президенту Азербайджана предложения, связанные с повышением ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Государственного таможенного комитета Азербайджана, и решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Кабинет министров.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

ХХХ

18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства обороны Азербайджана.

Согласно распоряжению, ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих министерства обороны Азербайджана (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) увеличится в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента в соответствие с настоящим распоряжением; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана; на основании предложений министерства финансов в пятидневный срок представить Президенту Азербайджана предложения, связанные с повышением ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства обороны Азербайджана, и решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Кабинет министров.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

ХХХ

18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Особой службы государственной охраны Азербайджана.

Согласно распоряжению, ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих Особой службы государственной охраны Азербайджана (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) увеличится в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента в соответствие с настоящим распоряжением; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана; на основании предложений министерства финансов в пятидневный срок представить Президенту Азербайджана предложения, связанные с повышением ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Особой службы государственной охраны Азербайджана, и решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Кабинет министров.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

ХХХ

18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного денежного обеспечения имеющих специальные звания сотрудников и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно распоряжению, ежемесячное денежное обеспечение имеющих специальные звания сотрудников министерства внутренних дел Азербайджана увеличится в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Кабинету Министров Азербайджана поручено в трехмесячный срок подготовить и представить главе государства предложения о приведении актов Президента Азербайджана в соответствие с настоящим распоряжением; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана; на основании предложений министерства финансов Азербайджана в пятидневный срок подготовить и представить Президенту предложения, связанные с повышением ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства внутренних дел Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Кабинет министров.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

ХХХ

18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана «Об установлении должностных окладов членов Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики» от 22 января 2007 года номер 1893.

Согласно распоряжению, ежемесячные должностные оклады членов Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики установить в следующих размерах: председатель - 3060 манатов; заместитель председателя - 2845 манатов; секретарь - 2110 манатов; член Центральной избирательной комиссии - 1920 манатов.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить главе государства предложения о приведении актов Президента Азербайджана в соответствие с настоящим Распоряжением; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать Кабинет министров.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

ХХХ

18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих, имеющих специальные звания сотрудников и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Согласно распоряжению, ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) и имеющих специальные звания сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана увеличится в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить главе государства предложения о приведении актов Президента Азербайджана в соответствие с настоящим распоряжением; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать главу государства; на основании предложений министерства финансов в пятидневный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения, связанные с повышением ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства по чрезвычайным ситуациям; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджанской Республики об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Министерству юстиции поручается обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим Распоряжением и проинформировать Кабинет министров.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

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