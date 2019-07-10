Мубариз Гурбанлы: Идеология азербайджанства сочетает в себе все исламские ценности

10 июля 2019 17:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Государственном комитете по работе в религиозными структурами состоялась конференция на тему "Идеология азербайджанства и Ислам", сообщает в среду Trend.

Председатель комитета Мубариз Гурбанлы сказал, что идеология азербайджанства сплачивает всех азербайджанцев мира.

По его словам, идея азербайджанства является приоритетом для государства. «Исламские ценности, и наша религия Ислам соответствуют идеологии нашего народа. Идеология азербайджанства сочетает в себе все исламские ценности. 30 лет назад в Азербайджане не употреблялись слова мультикультурный, толерантный. Но и в тот период в Азербайджане существовали мультикультуральные ценности и толерантная среда», - заявил Гурбанлы.

Член-корреспондент Национальной Академии Наук Азербайджана, доктор философии Кёнуль Буниятзаде отметила,что Азербайджан успешно практикует диалоги на основе исламских ценностей.

"Сегодня Азербайджан может вести диалог с представителями всех конфессий, потому, что в стране толерантная среда", - считает она

Исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов отметил, что в советский период понятие азербайджанство воспринималось как этническое. «Но в представлении общенационального лидера Гейдара Алиева понятие азербайджанства сочетает в себе объединяющие ценности. Эту идею непременно нужно передать будущим поколениям. Я - сторонник обязательного внедрения научного подхода к этому вопросу в высших учебных заведениях", - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов )

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