ЕС является крупнейшим инвестором в нефтяной и ненефтяной сектора Азербайджана

12 июля 2019 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Европейский союз (ЕС) является самым большим инвестором в нефтяном и ненефтяном секторах Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на материалы ЕС.

Как следует из данных, ЕС является самым крупным партнером Азербайджана в торговой сфере.

«Доля ЕС в торговле Азербайджана в 2018 году составила 41,7 процента. ЕС является самым большим экспортным (54,3 процента) и импортным (20,3 процента) рынком для Азербайджана», - говорится в материалах.

Пять приоритетных реформ, предложенных в отчете ЕС о бизнес-среде в Азербайджане, включают в себя еще большее увеличение прозрачности в налоговой и таможенной сферах, обеспечение нужд компаний в сфере образования, обеспечение прозрачности в правовой сфере и повышение прозрачности и стабильности в финансовой сфере.

С 2011 года в Азербайджане были реализованы 33 региональных программ ЕС, стоимостью 497 миллионов евро, а также 17 твиннинг-проектов, 63 грантовых проектов, 21 программа технической поддержки. Между сторонами было подписано 26 рамочных соглашений.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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