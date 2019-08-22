Али Ахмедов: Азербайджан никогда не был таким сильным, могущественным, величественным и современным, как сегодня (версия 2)

22 августа 2019 18:28 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:45)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан никогда не был таким сильным, могущественным, величественным и современным, как сейчас. Как неоднократно отмечал Президент Ильхам Алиев, Азербайджан сохраняет стабильность в неспокойном мире. Это один из самых поучительных моментов азербайджанской реальности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов на конференции "Вклад Азербайджана в межкультурный диалог".

Он отметил, что Азербайджан переживает период развития.

"Наша страна является одной из самых успешных среди современных государств. Это также вызвано благоприятными процессами внутри страны. Наша страна имеет достаточный авторитет в мировом сообществе. Азербайджан вовсе не только зритель процессов, происходящих в мире, но и является их участником, ведущим. Проведение международных мероприятий в Азербайджане является вкладом в общее дело мирового сообщества. Азербайджан сторонник диалога, как средства разрешения мировых тревог. В ряде стран Европы наблюдаются тенденции ухода от идей мультикультурализма. Азербайджан же всегда подчеркивал важность идей мультикультурализма", - сказал Али Ахмедов.

По словам вице-премьера, Азербайджан продолжает оказывать значительное содействие диалогу между цивилизациями и культурами.

«Мультикультурализм превратился в важную ценность общественной жизни Азербайджана и эта ценность серьезно пропагандируется азербайджанской стороной по всему миру. В частности, сейчас, когда происходят тревожащие нас жесткие столкновения между цивилизациями, между культурами, пропаганда идей мультикультурализма имеет особое значение. С чувством удовлетворения нужно сказать, что уже мировое сообщество, международные организации однозначно признают, что Азербайджан придает большое значение диалогу между цивилизациями и оказывает большой вклад в этот процесс. Фонд Гейдара Алиева оказывает серьезную поддержку деятельности Азербайджана в этой сфере. Фонд Гейдара Алиева сыграл важную роль в выдвижении изначальной инициативы, чтобы сегодня в Азербайджане был организован диалог между цивилизациями, культурами, чтобы Азербайджан вносил свой вклад в этот процесс», - отметил Ахмедов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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