Религиозным деятелям также следует активно пользоваться социальными сетями - Госкомитет (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Габале прошел двухдневный семинар-совещание на тему "Отношения государство-религия в Азербайджане: история и современность", организованный Государственным комитетом по работе с религиозными структурами совместно с исполнительной властью Габалинского района.

Как сообщает в пятницу Trend, мероприятие, в котором приняли участие верующие, главы религиозных общин, молодежь и другие представители общественности, открыл вступительным словом заместитель заведующего отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам - организатор работы с религиозными структурами Аппарата ИВ Габалинского района Абсалам Гусейнов. В своем выступлении он подчеркнул, что в Азербайджане всегда с заботой и вниманием относились ко всем религиям и носителям различных культур.

Выступивший после заместитель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Саййад Салахлы рассказал об образцовых отношениях государства и религии, охране национально-духовного наследия, значении мер по укреплению традиций толерантности и мультикультурализма, и в том числе о важности участия религиозных деятелей в социальных сетях.

Он подчеркнул, что текущая религиозная политика государства происходит из стратегии строительства демократического государства общенационального лидера Гейдара Алиева. В политике, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева - политического наследника и достойного преемника великого лидера - придается большое значение защите и соблюдению прав и свобод человека, в частности свободы совести и религиозного вероисповедания, охране национально-духовных ценностей, воспитанию людей, и в частности молодежи, в духе национальных ценностей.

Салахлы отметил, что социальные сети играют важную роль в формировании гражданского общества. “Силы, желающие очернить Ислам, под прикрытием религии эффективно используют социальные сети в своих целях ”, - сказал он.

Он также призвал религиозных деятелей принципиально и активно разоблачать истинную сущность групп, которые через социальные сети пытаются поколебать стабильность в Азербайджане.

В заключение на мероприятии был продемонстрирован документальный фильм "Будущее на горизонте", снятый по заказу Госкомитета по работе с религиозными структурами.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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