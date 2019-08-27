В Баку пройдут командно-штабные учения военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии

БАКУ /Trend/ - В Баку 2 сентября стартуют командно-штабные учения “Eternity-2019” с компьютерной поддержкой с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе учений, которые будут состоять из теоретической и практической частей, и пройдут как в Центре военных игр Вооруженных сил, так и полевых условиях, представители военных подразделений и соответствующих государственных структур трех стран выполнят задачи по защите региональных экономических проектов.

Учения продлятся до 6 сентября.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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