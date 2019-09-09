В войсках Нахчыванского гарнизона начались командно-штабные учения

9 сентября 2019 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В войсках Нахчыванского гарнизона начались трехступенчатые двусторонние командно-штабные учения.

Как сообщает в понедельник Trend, на первом этапе учений для приведения войск к разным уровням боевой готовности, привлеченные к практической деятельности соединения и части были подняты по учебно-боевой тревоге и выведены в районы учений.

Командно-штабные учения, проводимые в соответствии с "Планом боевого слаживания войск Нахчыванского военного гарнизона на 2019 учебный год" продолжатся до 14 сентября.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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