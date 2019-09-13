Отмена визового режима между Азербайджаном и Турцией упрощает миграционный процесс — госслужба

13 сентября 2019 13:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отмена с 1 сентября этого года визового режима для граждан Турции означает упрощение миграционного процесса.

Об этом сказал начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вюсал Гусейнов, сообщает в пятницу Trend.

По словам главы Службы, к гражданам Турции и так применялся упрощенный порядок выдачи визы.

«То есть, виза выдавалась непосредственно в аэропорту. Отныне, время на это не затрачивается, устранены бюрократические препятствия, и граждане Турции свободно пересекают все пограничные контрольно-пропускные пункты нашей страны», - сказал Гусейнов.

Гусейнов напомнил, что согласно соглашению, граждане Турции могут находиться в Азербайджане 30 дней.

«Граждане Турции легко посещают Азербайджан, точно так же, как и граждане Азербайджана — Турцию. Никаких проблем с этим нет», - добавил он.

Напомним, что 25 июля этого года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объявил, что Азербайджан отменяет визовый режим для турецких граждан с первого сентября этого года.

МИД Азербайджана прокомментировал решение об отмене визового режима для граждан Турции.

«Азербайджано-турецкие связи, опирающиеся на общие культурные, этнические и исторические связи, дружбу, братство и солидарность между двумя народами, находятся на высочайшем уровне. Сегодня усилиями Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана двусторонние отношения успешно развиваются. Всесторонне крепнущее стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией делает необходимым обеспечение свободного въезда и выезда наших граждан. В связи с этим с 1 сентября 2019 года отменяется визовый режим для граждан Турции с общегражданскими паспортами, желающими приехать в Азербайджан сроком до 30 дней. МИД Азербайджана направил ноту МИД Турции в связи с отменой визового режима», - говорится в комментариях министерства.

Отметим, что статус граждан Турции, желающих пребывать на территории Азербайджана в течение более чем 30 дней, регулируется соответствующими законами Азербайджана.

По решению правительства Турции, ранее был отменен визовый режим для граждан Азербайджана, желающих посетить Турцию на период до 30 дней.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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