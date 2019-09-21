Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)

21 сентября 2019 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с выполнением поручения Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили несколько военных объектов в прифронтовой зоне, на которых продолжаются строительные работы.

Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на пресс-службы минобороны Азербайджана.

Проверив ход строительных работ, министр обороны дал соответствующие указания в связи с качественным выполнением и своевременным завершением строительных работ.

(Текст: Турал Гараджаев)

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  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
  • Закир Гасанов посетил воинские части в прифронтовой зоне, где продолжаются строительные работы (ФОТО)
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