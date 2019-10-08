Военные прокуратуры Азербайджана и России обсудили развитие сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с заместителем генерального прокурора Российской Федерации, Главным военным прокурором, государственным советником юстиции I класса Валерием Петровым находится с визитом в Азербайджане, сообщает во вторник Trend.

Российская делегация совместно с делегацией во главе с заместителем генерального прокурора Азербайджана, военным прокурором, генерал-лейтенантом юстиции Ханларом Велиевым почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле на Аллее почетного захоронения.

Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Затем на Аллее шехидов были отданы почести памяти героических сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложен венок к мемориалу «Вечный огонь».

В рамках визита в Военной прокуратуре Азербайджана состоялась встреча между делегациями во главе с главным военным прокурором Российской Федерации и военным прокурором Азербайджана.

Вначале гости посетили «Уголок Гейдара Алиева» в административном здании Военной прокуратуры республики, почтили светлую память великого лидера, возложили венок к его бюсту.

Делегация была подробно проинформирована о содержательной жизни великой личности, его многогранной деятельности и неоценимых заслугах.

Затем состоялся брифинг с участием делегаций военных прокуратур двух стран.

Военный прокурор республики, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев, выступая на брифинге, подчеркнул значение таких визитов, служащих дальнейшему укреплению деловых связей между прокуратурами наших стран.

С удовлетворением вспомнив визит руководимой им делегации 4-7 июня прошлого года в Россию, Ханлар Велиев еще раз выразил признательность главному военному прокурору Валерию Петрову за высокое гостеприимство, искреннее и теплое отношение. Военный прокурор рассказал об успехах, достигнутых во всех сферах Азербайджана, и проведенной важной работе, усилении Азербайджанского государства, постоянном улучшении социального благосостояния народа под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который успешно продолжает в новой плоскости и в соответствии с велениями времени мудрую политику великого лидера Гейдара Алиева, обеспечивающую светлое будущее Азербайджана.

Отметив, что реформы, проводимые на фоне достигнутых последовательных успехов во всех сферах для обеспечения устойчивого развития нашей страны, в том числе в судебно-правовой области и реализуемые прогрессивные меры обуславливают начало нового этапа в этой сфере, а также, в целом, реструктуризацию в соответствии с требованиями периода деятельности, связанной с исполнением наказаний, Ханлар Велиев рассказал о значении распоряжения Президента Ильхама Алиева «Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания, а также расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества» от 10 февраля 2017 года, подписанном с целью усовершенствования деятельности пенитенциарных учреждений, усиления их материально-технической базы, устранения недостатков, имеющих место в исполняющих наказание органах и учреждениях, полного обеспечения условий, исключающих коррупцию в области уголовного преследования и исполнения наказаний, применения современных технологических средств и гуманизации политики наказания, и Указе «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» от 3 апреля 2019 года, включающем ускорение процесса формирования правосудия, отвечающего требованиям времени, пользующегося высоким авторитетом в обществе, увеличение прозрачности в деятельности судов, повышение эффективности судопроизводства, обеспечение полного и своевременного исполнения решений судов, усиление мер, принимаемых для устранения волокиты и других негативных явлений, и отмеченных нормативно-правовых актов.

Подчеркнув, что выдвижение, начиная с конца 80-х годов прошлого века, армянскими националистами необоснованных территориальных притязаний против Азербайджана и нагорно-карабахская проблема завершились геноцидом нашего народа, массовой резней азербайджанцев, их депортацией с исторически родных земель, где они жили на протяжении веков, разграблением наших городов и районов, разрушением культурных памятников и другими действиями, направленными на разрушение национального генофонда, военный прокурор республики сказал, что оккупированы 20 процентов территории Азербайджана, подвергшегося агрессии Армении.

Проведение политики этнической чистки привело к тому, что более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Для проведения следствия по фактам преступлений, совершенных против мира и человечности на оккупированных территориях Азербайджана, войны, террора и др., и дачи им правовой оценки, выявления организаторов и участников этих преступлений, привлечения их в соответствие с законодательством к уголовной ответственности, а также возбуждения перед международными организациями ходатайства по факту грубого нарушения норм международного права, 18 декабря 2003 года единым приказом генерального прокурора, министров внутренних дел и национальной безопасности была создана совместная следственно-оперативная группа.

С 5 мая 2005 года процессуальное руководство по предварительному расследованию данного уголовного дела было получено Военному прокурору с передачей дела Военной прокуратуре Азербайджана.

Отметив, что сотрудничество между органами прокуратуры, юстиции и судов нашей страны находится на высоком уровне, военные прокуроры двух стран сказали, что это опирается на искренние отношения, исторически сформированные между нашими народами и государствами в политической, экономической, культурной и других областях. В связи с этим были особы подчеркнуты масштабная работа, осуществленная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во имя благополучия наших народов.

Главный военный прокурор, государственный советник юстиции I класса Валерий Петров выразил глубокую признательность и удовлетворение оказанным высоким вниманием, искренним гостеприимством и добрым отношением.

Затем военные прокуроры обеих стран подробно проинформировали о структуре, направлениях деятельности руководимых ими военных прокуратур, работе, проведенной по контролю за выполнением и применением законов, в том числе о деятельности работников военных прокуратур в ходе осуществление досудебного уголовного преследования и участии военных прокуроров в рассмотрении в судах уголовных дел.

Далее в связи с организацией деятельности военных прокуратур обеих стран были заслушаны выступления на темы «Развитие взаимовыгодных связей между военно-правовыми органами двух государств», «Продолжение профессионального диалога и обмен опытом в области кадровой подготовки», «Борьба с коррупцией и работа, проведенная по ее устранению» и «Организация деятельности органов прокуратуры, в том числе Военной прокуратуры», даны ответы на вопросы, связанные с деятельностью делегаций, проведен широкий обмен мнениями.

На встрече также были обсуждены эффективное взаимодействие в правовой области как на двустороннем, так и на международном уровнях, в том числе текущие отношения в области правового сотрудничества и вытекающие из них права и обязанности.

После брифинга гости ознакомились со стендами, содержащими информацию о международных связях Военной прокуратуры Азербайджана.

Затем делегация побывала в Мемориальном музее «Геноцид» в административном здании Военной прокуратуры. Гости были подробно проинформированы о хранящихся здесь экспонатах, отражающих исторические реалии.

Еще раз напомнив, что исторические территории Азербайджана находятся под оккупацией Армении, что более миллиона азербайджанцев проживают в положении беженцев и вынужденных переселенцев, военный прокурор Ханлар Велиев выразил уверенность в том, что благодаря мудрой политике и решительной воле Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева оккупированные азербайджанские земли будут освобождены и восстановлена территориальная целостность республики, наши соотечественники будут возвращены на свои исторические земли, в родные края и совершившие против нашего народа особо тяжкие преступления лица будут привлечены к уголовной ответственности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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