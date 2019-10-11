БАКУ /Trend/ - В Азербайджане дотации муниципалитетам будут выделяться в разной форме.

Об этом на совещании, проведенном для председателей окружных избирательных комиссий, сказал председатель парламентского комитета по региональным вопросам Ариф Рагимзаде, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что в Азербайджане есть хорошо функционирующие и слабые, с малым бюджетом, муниципалитеты.

По его словам, правовая база муниципалитетов практически готова: «Вносятся определенные поправки, в соответствии с требованиями времени. Для полной организации работы муниципалитетов у них должны быть финансовые возможности. Из государственного бюджета им выделяются дотации и субвенции. Но муниципалитеты не могут в полной мере взимать налоги, потому что их территориальные границы не определены. Чтобы муниципалитеты работали хорошо, между ними и людьми должна быть связь, ответственность должен чувствовать каждый».

Что касается дотаций, то глава комитета добавил, что в первую очередь, они будут выделены тем муниципалитетам, у которых ограничены финансовые возможности. «В настоящее время Милли Меджлис и Администрация Президента совместно работают над этим вопросом», - сказал Рагимзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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