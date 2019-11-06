Функционер "Мусавата" осудил авторитарное решение председателя партии "Реал"

6 ноября 2019 14:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Всегда относился к "Реалу" с симпатией, там есть много моих друзей, людей с которыми имею теплые отношения. Но жаль...

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал экс-кандидат на председательство в партии «Мусават» Ядигяр Садыглы, комментируя отставку главы Меджлиса партии «Реал» Азера Гасымлы.

«С того времени, как вынесены решения о внеочередном съезде и передаче всех полномочий председателю до съезда, все время вертятся в голове слова экс-премьера России Черномырдина - Что бы мы ни делали, получается одно и тоже, либо КПСС, либо автомат Калашникова», - сказал функционер Мусавата.

Напомним, что глава Меджлиса партии «Реал» Азер Гасымлы сегодня подал в отставку из-за авторитарных решений председателя Ильгара Мамедова.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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