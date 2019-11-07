Депутат: Оппозиция не делает ничего, кроме выдачи справок для получения статуса политического беженца отъезжающим за рубеж

БАКУ /Trend/ - Власть в Азербайджане руководствуется законами, она не отказывается выделить место оппозиции для проведения пикета, но, при этом, необходимо соблюдать права и других граждан.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Садыгов, комментируя желание партии «Мусават» провести 10 ноября перед зданием Исполнительной власти города Баку несанкционированный пикет.

По его словам, оппозиция уже иссякла, не имеет социальной базы, новых предложений на пользу народа и развития государства,

Садыгов отметил, что фактически, оппозиция ничего не делает, кроме формального проведения заседаний, выдачи справок лицам, которые едут за рубеж и стремятся получить статус политического беженца.

«Иногда, для демонстрации своего существования оппозиция просит место для проведения пикета. В законодательстве Азербайджана ясно установлено на каких территориях запрещены массовые акции, а именно, запрещено проводить пикеты перед государственными, стратегическими объектами, в местах скопления людей. Если члены оппозиции хотят сказать что-то, если у них есть сторонники, то они могут собраться на территории, предложенной ИВ Баку, - в Локбатане. Их ведь не отправляют из Баку в районы. То что, эта территория находится неблизко – всего лишь отговорка», - сказал Бахтияр Садыгов.

Он добавил, что оппозиция, зная заранее, что получит отказ, намеренно требует места, в которых законодательно запрещено проведение пикетов.

"Права имеют не только они. И другие граждане имеют права. Кроме этого, нельзя создавать небезопасную ситуацию вблизи стратегических объектов. Но они делают это для того, чтобы с помощью 5-10 человек создать переполох перед зданием ИВ Баку, чтобы возникла шумиха, а они получили возможность заполучить гранты от известных организаций. Они прекрасно знают, что такие мероприятия вокруг метро не будут разрешены. Просто, время от времени намеренно демонстрируют недовольство, создают повод для обращений в определенные организации за грантами дескать в Азербайджане нарушается свобода собрание», - сказал Садыгов.

Напомним, что партия «Мусават» обратилась в ИВ города Баку за разрешением на проведение 10 ноября акции на площади перед стадионом имени Тофига Бахрамова или на площади у выхода станции метро «Дарнягюль», или же на стадионе «Мехсул». ИВ Баку посчитала целесообразным разрешить акцию в поселке Локбатан.

Выразив протест, руководство партии «Мусават» сообщило, что будет направлено предупредительное письмо о проведении пикета перед зданием ИВ Баку 12 ноября в 15:00.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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