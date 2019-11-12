ЦИК: Необходимо сделать все, чтобы в ходе выборов не было нарушений

12 ноября 2019 15:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Решения, связанные с претензиями о нарушениях во время выборов, должны выноситься судами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на семинаре-совещании «Решение жалоб по нарушениям избирательных прав в судебном порядке».

Он отметил, что практика рассмотрения в судебном порядке дел об избирательных правах есть во всех цивилизованных странах, и наличие такой практики в стране не должно никого волновать.

"Азербайджан является членом семьи европейских стран. А в этой семье есть общие требования и правила. Избирательные процессы в Азербайджане необходимо проводить таким образом, чтобы не было нарушений, которые бросают тень на идею нашей государственности. Если взять в целом, то в Азербайджане работа в этом направлении осуществляются в должном порядке», - сказал Панахов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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