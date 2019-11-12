Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже утвердился как очень ответственная страна в мировом масштабе

12 ноября 2019 21:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане имеются большие успехи в области технологического развития.

Об этом, как передает Trend, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Ильгара Аббасова, Мардана Джамалова, Азиза Азизова, Эльшада Гасанова, Рафига Гулиева в связи с назначением на должности глав исполнительной власти соответственно города Ширван, Зардабского района, Сураханского, Ясамальского, Хатаинского районов Баку.

По его словам, сегодня Азербайджан является членом космического клуба, у нас три спутника.

"Могу сказать, что по результатам недавней крайне напряженной конкуренции Азербайджан в 2022 году будет принимать Международный конгресс астронавтики. Хочу сообщить, что нашими соперниками были Рио-де-Жанейро, Дели и Сингапур. То есть, нет необходимости говорить о том, насколько развитыми городами они являются. Азербайджан победил и в этом состязании. За счет чего? За счет того, что наша политика пользуется огромной поддержкой, одобрением в мировом масштабе. Наши слова не расходятся с делами. Азербайджан уже утвердился как очень ответственная страна в мировом масштабе", - отметил глава государства.

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