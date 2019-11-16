Сиявуш Новрузов: Азербайджан являет собой образец достижения мира путем налаживания связей между религиозными конфессиями

БАКУ /Trend/ - Проведение II Cаммита религиозных лидеров мира в Азербайджане является еще одним показателем доверия к стране на международной арене.

Об этом в пятницу сказал Trend заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

Он сообщил, что участие Президента Ильхама Алиева в мероприятии стало наглядным примером внимания и заботы главы государства к отношениям государства и религии.

«Отношение ко всем религиозным общинам, зарегистрированным в Азербайджане одинаково ровное. Азербайджан многоконфессиональная, многонациональная страна и права каждого человека здесь защищены Конституцией.

Такое важное мероприятия, как II Cаммит религиозных лидеров мира в Азербайджане проводится не в первый раз. Азербайджан регулярно принимает такие мероприятия и религиозные деятели различных государств с удовольствием принимают в них участие. Во-первых, уровень организации находится на самом высоком уровне. Во-вторых, отношения между религиями в Азербайджане можно ставить в пример всему миру.

В том числе, в Азербайджане на самом высоком уровне охраняется свобода религии. Поэтому, каждое предложение Азербайджана о проведении подобных мероприятий неизменно получает положительный отклик. Я участвовал во многих международных конференциях такого рода в других странах мира, где Азербайджан всегда приводили в пример», - сказал Новрузов.

Он подчеркнул, что все религиозные конфессии получают от государства равнозначную материальную поддержку.

«Отношение к мечетям, синагогам, церквям одинаковое. На Саммите был обсужден армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт и его последствия. В то же время, Президент Ильхам Алиев во время выступления на Саммите отметил, что все культурные и религиозные памятники на оккупированных территориях разрушены.

Также армянскими варварами разрушены музеи и различные культурные памятники Азербайджана. Все это еще раз показывает, что Армения осуществляет против Азербайджана не только политику оккупации, этнической чистки, но и политику религиозной дискриминации. С этой точки зрения, такие мероприятие имеют огромное значение. Весь мир пристально следит за Азербайджаном. Одним из способов подстрекательства к конфликту в мире является создание напряженности между религиозными конфессиями. Однако, Азербайджан являет собой образец достижения мира путем налаживания связей между религиозными конфессиями», - сказал Сиявуш Новрузов.

Отметим, что по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 апреля 2019 года, в рамках юбилейных мероприятий по случаю 70-летия шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде 14 и 15 ноября в Баку прошел II Бакинский саммит мировых религиозных лидеров. В Саммите принимали участие около 500 представителей из 56 стран мира. В ходе двухдневного саммита прошли обсуждения по таким темам, как «Образцовая роль азербайджанского государства в деле поощрения мультикультурализма, толерантности и межрелигиозной солидарности», «Вклад шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде как религиозного лидера и общественного деятеля в межрелигиозное и межцивилизационное сотрудничество», «Религиозные лидеры против терроризма, агрессии, ксенофобии, исламофобии, антисемитизма и христианофобии», «Значение совместной деятельности религиозных лидеров, государственных, общественных деятелей и ученых в деле защиты прав женщин и детей, просвещения молодежи».

По итогам саммита была принята Бакинская декларация.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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