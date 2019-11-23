Как председатель ЕЦК "Мусавата" Ильхам Гасан выдал в 1 день 80 поддельных удостоверений

БАКУ /Trend/ - После того, как в Германии было возбуждено уголовное дело по "эмигрантскому бизнесу" партии "Мусават", всплыли новые факты. Итак, стало известно, что председатель Европейского центра координации (ЕЦК) «Мусават» Ильхам Гасан, обвиняемый в суде города Кобленц по делу «эмигрантского бизнеса», за день выдал 80 поддельных партийных удостоверений.

Как сообщает в субботу Trend, этот факт обнародовал Яфез Акрамоглу - бывший член партии "Мусават", журналист, ныне живущий в Германии.

Им представлены три удостоверения за подписью Ильхама Гасана: удостоверение №36, выданное 5 декабря 2016 года, № 16 - 18 апреля 2017 года, УД № 96 - 19 апреля того же года.

Акрамоглу обращает внимание на даты и номера удостоверений.

"Удостоверение № 36 выдано 5 декабря 2016 года. Спустя 4 месяца, то есть 18 апреля 2017 года выдано удостоверение № 16, то есть регистрационный номер уменьшился на 20. Хотя он должен был быть как минимум 37-м. Номера удостоверений меняются в обратном направлении. Это явно указывает на махинацию. Спустя день, то есть 19 апреля было выдано удостоверение № 96. А это значит, что Ильхам Гасан за день выдал 80 удостоверений. Уменьшение порядкового номера выданных удостоверений с 36 до 16 за четыре месяца с декабря 2016 по апрель 2017 – это явная фальсификация с целью махинации», - сказал Акрамоглу.

Журналист отмечает, что руководство партии было осведомлено об этой фальсификации.

"Чтобы довести до сведения руководства партии эти и другие фальсификации в 2017 году я создал в Whatsapp группу членов дивана «Мусават». Я добавил в группу и Ису Гамбара. В то время я не хотел, чтобы эти вопросы стали достоянием широкой общественности. Я верил, что мы сможем решить этот вопрос в пределах партии. К сожалению, это не получилось, и мало кто из добросовестных лидеров партии отозвался на мой призыв. Именно после сообщения об этой фальсификации я написал, что «если немцы узнают об этой фальсификации, то они этого не простят. На этот раз закроется ЕЦК, а также «прикроют лавочку» того, кто занимается этим». Для доказательства я также поделился скриншотом этого сообщения из группы. Обратите внимание на последние два предложения. Ариф Гаджылы и его окружение в то время проигнорировали моё предупреждение. Но сегодня все, что я сказал подтверждается», - сказал Акрамоглу.

Журналист добавил, что в группе Whatsapp, которую он создал шестого мая 2017 года, руководители партии по-разному реагировали на эту и десятки других фактов фальсификации.

«Я разделил реакции на три группы: требовавшие расследования, защищавшие фальсификаторов и промолчавшие. В числе требующих расследований были Тофиг Ягублу, Ядигар Садыглы, Вафа Джюмшудлу, Эльман Фаттах, Аля Ягублу и Немат Керимли (впоследствии на 180 градусов изменил свою позицию). Гюльага Асланлы, Сахавет Солтанлы и Юсиф Тагы усердно пытались замести следы фальсификаций. Иса Гамбар, Ариф Гаджылы, Икрам Исрафил, Нушаба Садыхлы и Арзу Самедбейли просто промолчали», - сказал Акрамоглу.

Напомним, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящие в преступную группировку. В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.

Это экс-начальник исправительного учреждения Пенитенциарной системы Азербайджана Эльчин Акперов, председатель Европейского центра координации (ЕЦК) партии "Мусават", бывший глава ИВ Кельбаджарского района Ильхам Гасан, член партии "Мусават", зампред ЕКС Мехти Халилбейли, активист партии "Мусават" Абдин Джавадов, брат экс-депутата Сабира Рустамханлы, руководитель центра интеграции "Leqat", бывший начальник полиции Аловсат Алиев, водитель Мехти Халилбейли Рашад Мамедов, член партии "Мусават" Эльшан Абдуллаев.

Было установлено, что арестованные замешанные в «эмигрантском бизнесе» в Германии, подозреваются в переправке в эту страну как минимум 20 человек и получении за эти услуги от трех до 10 тысяч евро.

(Автор: Алпэр М. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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