Призывы оппозиции бойкотировать выборы неуместны — политолог

5 декабря 2019 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Призывы бойкотировать выборы явно неуместны, так как избиратель вправе сам решать, участвовать ему в них или нет. В противном случае эти призывы можно было бы еще понять. Но если призывы к бойкоту выборов адресованы потенциальным кандидатам в депутаты, их адресность ограничена рамками отдельных партий. Таким образом, речь идет не о бойкоте, а о нежелании участвовать в выборах вообще.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал политолог Эркин Гадирли, комментируя призывы так называемого "Национального совета" демократических сил", бойкотировать внеочередные парламентские выборы. Говоря языком экономики, чтобы делать такие призывы организация должна обладать «покупательной способностью», считает эксперт.

«Потенциал и численность оппозиции настолько малы, что не позволяют препятствовать власти. Поэтому — это не бойкот, а неспособность соперничать», - сказал Гадирли.

Отметим, что 28 ноября Политсовет правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), составляющей большинство в парламенте, направил Милли Меджлису обращение о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, в связи с чем попросил созвать заседание. 2 декабря Милли Меджлис вынес обращение на обсуждение и принял решение «Об обращении к Президенту Азербайджана о назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана».

Президент Азербайджана направил в Конституционный суд запрос в связи с соответствием Конституции вопроса о роспуске парламента, указанного в обращении Милли Меджлиса.

Также 2 декабря на очередном заседании Палаты Конституционного суда был рассмотрен запрос Президента Азербайджана о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции и вынесено постановление о принятии запроса к производству Пленума.

На состоявшемся 4 декабря заседании Пленума Конституционного суда Азербайджана был рассмотрен запрос Президента Азербайджана о соответствии роспуска Милли Меджлиса (парламента) Конституции.

По итогам заседания Пленум Конституционного суда постановил, что роспуск Милли Меджлиса соответствует Конституции страны.

(Автор: Алпэр М. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )

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