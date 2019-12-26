Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодорог и систем водоснабжения и канализации в Хазарском районе Баку

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению реконструкции автомобильных дорог, а также систем водоснабжения и канализации в Хазарском районе Баку.

Согласно распоряжению, с целью осуществления новых инфраструктурных проектов на территории поселков Бина, Бузовна, Гала, Мардакян, Шаган, Шувелан и Тюркян Хазарского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана выделяется шесть миллионов манатов, в том числе, первоначально три миллиона манатов Государственному агентству для реконструкции автомобильных дорог, и первоначально три миллиона манатов ОАО "Азерсу" для реконструкции систем водоснабжения и канализации.

Минфину поручено обеспечит финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

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