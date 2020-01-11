Радикальная оппозиция политизирует бытовые случаи из-за отсутствия аргументов - Сона Алиева

11 января 2020 11:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отказом от участия в парламентских выборах радикальная оппозиция еще раз показала свое бессилие, отсутствие у нее электората, социальной базы.

Об этом в субботу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Сона Алиева.

Она отметила, что влиятельные европейские организации отправят своих представителей для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане девятого февраля. А это не устраивает лагерь радикалов, так как они хотят внушить немногочисленному окружению, что отказ от участия в парламентских выборах - правильный шаг.

"Предпринимая попытки политизировать, из-за отсутствия весомых аргументов, даже бытовые случаи в стране, они играют в "грязную" игру. Это в очередной раз свидетельствует об их политической несостоятельности", - сказала Алиева.

По мнению депутата, радикальная оппозиция и в этот раз опозорится перед азербайджанским народом. "Они попадут в жалкое положение. Потому что весь мир станет очевидцем справедливых выборов. Уже около 20 политических партий, сотни беспартийных людей выдвинули свои кандидатуры для участия во внеочередных парламентских выборах. Радикальная оппозиция традиционно прибегает к таким "уловкам", когда уже нет иного выхода, когда ее критикуют даже собственные последователи", - сказала Сона Алиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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