Али Ахмедов: Азербайджан теперь не только участник влиятельнейшей в мире организации по экономическим дискуссиям, но и один из ее организаторов

БАКУ/Trend/ - Давосский международный экономический форум, являющийся одним из самых авторитетных экономических форумов, занимает важное место среди международных структур, в которых, вот уже несколько лет, принимает активное участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Активное участие Азербайджана в форумах играет незаменимую роль в продвижении страны, интеграции в мировую экономику, продвижении истории, культуры Азербайджана. Отдельно следует подчеркнуть, что Давосский международный экономический форум традиционно является самой большой ареной дискуссий с участием руководителей государств, ведущих мировых компаний, политиков. Здесь обсуждаются современные международные экономические проблемы, новые тенденции и достижения в экономике и технологиях, подготавливаются отчеты об основных показателях экономического развития различных стран. Еще одна характерная черта организации заключается в том, что она создает возможности странам презентовать свои достижения и устанавливать деловые связи с компаниями, играющими ключевую роль в международном масштабе. Другими словами, Давосский международный экономический форум может быть охарактеризован как платформа широких возможностей. С этой точки зрения, участие в данном мероприятии воспринимается каждой стороной как важное преимущество.

Как сообщает в субботу Trend, об этом поделился в своей статье под названием "Давосский международный экономический форум: Новые возможности представления Азербайджана миру" вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

Он отметил, что последовательное участие Президента Азербайджана в Давосском международном экономическом форуме в течение многих лет, с одной стороны является демонстрацией желания страны эффективно использовать возможности Форума, а также свидетельствует об усиливающемся интересе ведущих мировых компаний к Азербайджану, его растущим экономическим возможностям. Вице-премьер довел до сведения, что встречи, проведенные Президентом Ильхамом Алиевым, полностью подтверждают вышесказанное.

Али Ахмедов сообщил, что Давосский форум - 2020 стал для Азербайджана более знаменательным и важным.

"Решением руководства Форума предусматривается создание в Азербайджане регионального отделения Давосского международного форума. Эту инициативу можно оценивать как результат вклада Азербайджана в деятельность Форума. Азербайджан теперь не только участник влиятельнейшей в мире организации по экономическим дискуссиям, но и один из ее организаторов. Наверное, в ближайшее время мы станем очевидцами проведения в Азербайджане еще одного важного мероприятия. Считаю, что это займет особое место среди достижений Президента Ильхама Алиева в международном масштабе", - отметил Али Ахмедов.

Он добавил, что Международный экономический форум прекрасная возможность для представления развивающегося из дня в день Азербайджана и его экономики миру.

"Благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева, эта возможность становится все реальнее для Азербайджана. Уверен, что под руководством Президента Ильхама Алиева страну ждут множество успехов и достижений", - подытожил Али Ахмедов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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