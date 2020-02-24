Правда о Ходжалинском геноциде должна быть донесена до еще большего количества людей - турецкий депутат

БАКУ /Trend/ - Ходжалинский геноцид - не первый геноцид, совершенный армянами против азербайджанцев. Азербайджанский народ подвергался проводимой армянскими националистами политике этнической чистки, геноцида и агрессии на протяжении последних 200 лет.

Об этом в понедельник сказал Trend член Великого национального собрания Турции, руководитель группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым.

Он отметил, что в частности геноцид против азербайджанцев был совершен армянами в 1905, 1918 и 1992 годах.

Руководитель группы дружбы добавил, что информацию о Ходжалинском геноциде следует еще лучше доносить до международного сообщества: "Это был акт невиданного вандализма, и мы должны в полной мере донести это до международного сообщества".

По его словам, Турция уже несколько лет принимает участие в кампании "Справедливость к Ходжалы", которую инициировал Фонд Гейдара Алиева: "Все организации гражданского общества в Турции проводят мероприятия, посвященные Ходжалинской трагедии. Также в этом участвуют университеты. Мы считаем, что в этом году правда о Ходжалинском геноциде должна быть донесена до еще большего количества людей, и это совместная цель Турции и Азербайджана".

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева)